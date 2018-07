Presidente afegão denuncia ataques do Paquistão

As áreas atingidas ficam nas províncias de Kunar e Nangarhar, de onde as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se retiraram recentemente, transferindo a responsabilidade para soldados afegãos. Segundo oficiais que fazem a segurança na fronteira, as duas províncias teriam sido ocupadas por milicianos do Taleban paquistanês logo após a saída dos militares estrangeiros.

Em um comunicado oficial divulgado pela presidência, Karzai exige "o fim imediato dos bombardeios" e pede explicações do governo paquistanês. "Se os bombardeios não estão sendo feitos pelo Paquistão, o governo do país deve deixar claro quem está por trás desses ataques", declarou o presidente.

Segundo Karzai, o assunto foi discutido com o presidente do Paquistão, Asif Ali Zadari, em uma conferência antiterrorismo em Teerã, no sábado. No mesmo dia, o porta-voz do Ministério da Defesa do Afeganistão, Mohammad Zahir Azimi, prometeu retaliações contra os ataques.

Tanto a Otan quanto militares do Paquistão negaram ter conhecimento sobre os recentes confrontos na fronteira. As informações são da Associated Press.