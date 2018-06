Presidente afegão expulsa forças especiais americanas de província O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai (foto), deu ontem às forças especiais dos Estados Unidos duas semanas para deixar uma importante província depois de ter sido descoberto que alguns soldados torturaram e mataram civis. A decisão de Karzai pode complicar ainda mais as negociações entre os EUA e o Afeganistão sobre a presença de tropas americanas no país. A maioria das forças da Otan deve deixar o território afegão até o fim de 2014. Aimal Faizi, porta-voz do presidente, disse que moradores da Província de Wardak apresentaram uma série de reclamações sobre as operações realizadas pelas forças especiais dos EUA e de um grupo de afegãos que trabalhavam com eles.