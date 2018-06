Presidente afegão pede que candidatos se unam

Em declaração a centenas de figuras poderosas do país, ele pediu que os candidatos Abdullah Abdullah e Ashraf Ghani Ahmadzai cheguem a um acordo para dar fim ao processo eleitoral, que já dura cinco meses. Karzai afirmou que os dois poderiam assinar uma decisão em questão de dias e que o Afeganistão poderia ter um novo governo em uma semana.

Abdullah anunciou na segunda-feira que não aceitaria o resultado esperado da recontagem dos oito mil votos registrados na eleição de junho, indicando que os números favoreciam seu adversário. A declaração oficial do vencedor deve ser realizada ainda nesta semana.

A comunidade internacional esperava uma transição tranquila de poder após a retirada da maior parte das forças estrangeiras do Afeganistão no final do ano. Os Estados Unidos querem que o próximo presidente assine rapidamente um acordo de segurança para permitir que cerca de dez mil soldados permaneçam em território afegão para apoiar as operações de contraterrorismo e treinar as forças do país. Fonte: Associated Press.