Presidente afegão reprova fotos de militares dos EUA

Ele também advertiu que no passado "incidentes similares de natureza odiosa" deram início a reações irritadas dos afegãos, incluindo protestos violentos que deixaram dezenas de mortos, embora não tenha havido até agora sinais de reação popular em relação às imagens dos suicidas.

As fotografias foram publicadas na quarta-feira pelo jornal norte-americano Los Angeles Times. Uma delas mostra membros da 82ª Divisão Aerotransportada posando, em 2010, com policiais afegãos e segurando a perna cortada de um suicida.

Meses mais tarde, o mesmo pelotão foi enviado para investigar os restos mortais de três insurgentes que acidentalmente detonaram explosivos. Mais uma vez os soldados posaram para uma foto com os cadáveres, disse o jornal. Uma das fotos desse segundo episódio parece mostrar a mão de um insurgente morto sobre o ombro de um soldado norte-americano, que sorri.

"Trata-se de um ato tão repulsivo tirar fotografias com partes de corpos e compartilhá-las com outras pessoas", declarou Karzai. "A única forma de colocar um fim a experiências tão dolorosas é por meio de uma transição acelerada e completa das responsabilidades de segurança para as forças afegãs".

Não ficou claro o que Karzai quis dizer com uma transição "acelerada". O presidente afegão falou anteriormente sobre a aceleração da transição para posteriormente explicar que isso significava aderir ao calendário já combinado.

O porta-voz do Taleban, Zabiullah Mujahid, também disse que as imagens são desrespeitosas. Ele condenou tanto os soldados norte-americanos envolvidos com as fotografias quanto os policiais que também aparecem nelas.

"Nós condenamos fortemente esses ocupantes e seus fantoches que não têm cultura, são brutais e desumanos", afirmou Mujahid. "Junto a esses ocupantes há alguns afegãos, fantoches, que receberam ordens para ficar perto dos corpos dos mártires."

Várias emissoras de televisão mencionaram o episódio das fotografias nos noticiários noturnos, mas nem todo mundo no Afeganistão possui televisão e pouquíssimos têm acesso à internet. Jornais não são publicados na quinta e sexta-feira, dias que são o final de semana afegão.

Atitudes tomadas por militares já provocaram grandes protestos no Afeganistão, dentre elas a queima de exemplares do Alcorão, soldados que urinaram sobre os corpos de afegãos e o massacres de 17 aldeões afegãos. As informações são da Associated Press.