Presidente alemão toma posse e apoia unidade europeia O novo presidente da Alemanha, Joachim Gauck, disse nesta sexta-feira que os alemães precisam apoiar a unidade europeia, em meio à crise da dívida, e também afirmou que seu desejo é que pessoas de todas as origens e nacionalidades se sintam em casa na Alemanha. Gauck, um ex-pastor luterano e também um ex-ativista pró-democracia do Leste alemão, tomou posse formal do cargo de presidente nesta sexta-feira. O cargo de presidente da Alemanha é quase cerimonial, uma vez que os poderes são concentrados na figura do primeiro-ministro.