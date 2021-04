Presidente argentino anuncia que testou positivo para a covid-19

BUENOS AIRES - O presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou neste sábado, 3, que foi diagnosticado com a covid-19 em um exame - realizado após ter sintomas característicos da doença.

“Depois de apresentar febre de 37,3° e uma leve dor de cabeça, fiz um teste de antígeno que deu positivo”, escreveu em sua conta no Twitter. Ele disse que aguarda o resultado de um teste PCR para confirmar que a doença está em andamento.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

O presidente, que completou 62 anos na sexta-feira, 2, foi isolado de forma preventiva e afirmou que está "fisicamente bem". "Embora eu tivesse preferido terminar meu aniversário sem essa notícia, estou de bom humor." Ele também agradeceu pelas mensagens de feliz aniversário.

Fernández disse que entrou em contato com as pessoas com as quais esteve nas últimas 48 horas para que possam seguir os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde.

"Devemos estar muito atentos. Peço a todos que se preservem seguindo as recomendações atuais. É claro que a pandemia não passou e devemos continuar cuidando de nós mesmos", completou.

Fernández foi o primeiro mandatário a receber a imunização contra o coronavírus na América Latina. O presidente argentino cumpriu o cronograma de duas doses da vacina Sputnik V, do laboratório russo Gamaleya. À AFP, fontes presidenciais informaram que ele tomou a primeira no dia 21 de janeiro e a segunda, em 11 de fevereiro./ AFP