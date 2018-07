Presidente chinês elogia nomeação de Kim Jong-un

A mensagem de Hu, publicada no website do governo chinês, elogiou a promoção militar do mais novo Kim, que consolidou o status dele como líder máximo da Coreia do Norte.

"Existe uma profunda tradição de amizade entre os povos e as forças militares da China e da Coreia do Norte", disse Hu, de acordo com a mensagem publicada.

"A tradicional cooperação amistosa entre a China e a Coreia do Norte irá certamente se consolidar e se fortalecer constantemente".

A mensagem de Hu foi a última mostra de apoio de Pequim a Kim, cujo país, economicamente desgastado e politicamente isolado, depende fortemente da China, seu único e maior aliado.

A Coreia do Norte anunciou mais cedo no sábado que nomeou Kim Jong-un como comandante supremo militar, dois dias depois que o luto oficial por seu pai terminou.