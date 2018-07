Presidente chinês Hu Jintao renuncia à liderança do PC

Delegados presentes no Congresso disseram que Hu não foi reeleito membro do comitê central do Partido Comunista, nesta quarta-feira. Já Xi foi reeleito juntamente com outros principais candidatos para assentos no todo poderoso Politburo Standing Committee.

Designado sucessor de Hu cinco anos atrás, Xi assumirá o cargo de secretário geral do partido na quinta-feira, e como presidente, na próxima primavera, configurando-se assim a segunda transferência ordenada de poder na China. Li Keqiang também deve assumir o cargo do premiê Wen Jiabao. Os novos líderes vão enfrentar a desaceleração econômica e a inquietação crescente da população. As informações são da Associated Press.