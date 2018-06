Presidente chinês lança campanha anticorrupção no PC

"A próxima campanha de um ano" terá como alvo o que a Xinhua descreveu como "estilos de trabalho indesejáveis, tais como o formalismo, a burocracia, desleixo e extravagância". Uma campanha mais ampla e de alto perfil contra o desperdício e a corrupção do governo foi lançada após Xi e outros políticos assumirem o partido em novembro.

A agência de notícias disse que o Politburo do Comitê Central do Partido - um órgão executivo importante - decidiu em abril lançar a campanha "para impulsionar as relações entre os membros do partido e o público a partir do segundo semestre deste ano".

Xi disse em uma conferência hoje que "a campanha será concentrada sobre a construção de estilos de trabalho", segundo a Xinhua. A campanha também centrará foco em órgãos partidários e funcionários, que serão obrigados a refletir sobre suas próprias práticas e corrigir qualquer mau comportamento", disse a agência. Fonte: Dow Jones Newswires.