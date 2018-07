Presidente chinês pede unificação com Taiwan

Em uma cerimônia no Grande Salão do Povo em Pequim, Hu Jintao disse que China e Taiwan deveriam acabar com os antagonismos, "curar as feridas do passado e trabalhar juntos para alcançar o grande rejuvenescimento da nação chinesa."

"Alcançar a reunificação através de meios pacíficos é o melhor para os interesses fundamentais de todos os chineses, incluindo nossos compatriotas de Taiwan, disse Hu, acrescentando que os dois lados deveriam elevar a competitividade econômica, promover a cultura chinesa e construir uma identidade nacional comum.

O presidente Hu tem tentado ir além da retórica ameaçadora que há tempos caracteriza a resposta de Pequim à recusa de Taiwan de se unificar com a China. Seu governo fala em acabar com o estado de hostilidade com Taiwan. A China considera Taiwan como parte de seu território e ameaça invadi-lo se ele buscar independência formal. As informações são da Associated Press.