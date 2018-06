Presidente chinês relembra massacre de Nanjing, mas pede fim do ódio China e Japão devem deixar o ódio de lado e impedir que uma minoria que levou o Japão à guerra afete as relações entre as nações agora, afirmou neste sábado o presidente chinês, Xi Jinping, enquanto o país celebra o primeiro dia do memorial do massacre de Nanjing.