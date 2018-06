Presidente colombiano anuncia retomada de negociações com o ELN

O presidente Juan Manuel Santos anunciou nesta segunda-feira a retomada dos diálogos de paz com o Exército da Libertação Nacional (ELN), a última guerrilha ativa na Colômbia, interrompidos desde 10 de janeiro por causa de uma intensificação do conflito.

"Dei instruções ao chefe da equipe negociadora, Gustavo Bell, para que viaje a Quito e reative a mesa de diálogo", assinalou o chefe de Estado em um comunicado.

“Pensando na vida, em salvar vidas, em conseguir uma paz completa para a Colômbia, decidi retomar os diálogos de paz com o ELN”, disse Santos em declaração na sede da Presidência. “Para este fim eu dei instruções ao chefe da equipe de negociação, Gustavo Bell, para viajar a Quito e reativar a mesa de diálogo.”

Santos anunciou a retomada do diálogo depois que o grupo rebelde declarou uma trégua unilateral que permitiu que as eleições legislativas e as consultas presidenciais do fim de semana transcorressem em paz. / AFP e REUTERS