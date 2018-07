Presidente colombiano destaca boa relação com Chávez

Em uma entrevista à Rádio Caracol e à Caracol Televisión, Santos disse que espera pela pronta recuperação de Chávez, que está em Cuba, onde passou recentemente por uma cirurgia para tratamento de um abscesso pélvico. "Com o presidente Chávez, vamos gerando confiança" nas relações bilaterais, notou.

O presidente também disse que o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe "tem todo o direito de se defender, porque o tem querido responsabilizar pelo humano e pelo divino". Também insistiu que tem por Uribe apenas respeito e gratidão.

O ex-presidente Uribe (2002-2010) esteve na quinta-feira na Comissão de Acusação da Câmara dos Deputados, em uma apuração em torno de sua suposta participação em um escândalo de espionagem a magistrados da Corte Suprema, jornalistas, ativistas e oposicionistas.

Santos também foi questionado sobre a informação encontrada nos computadores de dois líderes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) mortos, Raúl Reyes e Víctor Julio Suárez, conhecido como "Jorge Briceño" ou "Mono Jojoy". O líder disse que o material ajudou as Forças Armadas a golpear as Farc.

"Se as Farc sabem que temos essa informação, vão mudar de estratégia", avaliou. Reyes foi morto em março de 2008, no território equatoriano, e o "Mono Jojoy" morreu em setembro de 2010, nas selvas do sul da Colômbia. As informações são da Associated Press.