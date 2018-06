Presidente colombiano tem reunião com Raúl em Havana O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, chegou nesta quarta-feira a Havana, onde teve uma reunião com o presidente cubano Raúl Castro. Ele deverá se reunir mais tarde nesta quarta-feira com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que está em Cuba para tratamento contra o câncer. Santos viajou ao país caribenho com dois objetivos: assinar um tratado de livre-comércio entre Colômbia e Venezuela e possivelmente convidar Cuba para participar da Cúpula das Américas, que acontecerá em Cartagena, no Caribe colombiano, em meados de abril.