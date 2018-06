Presidente compara massacre a cerco a shopping de Nairóbi

Jonathan voltou ontem a prometer lutar "até o fim" contra a insurgência em seu país. "Dizer que matar esses estudantes é algo político? A qual dos partidos os estudantes pertenciam? As pessoas que os mataram nem sabiam quem eram suas vítimas. É por razões étnicas? A qual grupo étnico esses estudantes pertencem? É por religião? Os estudantes eram muçulmanos ou católicos?", questionou o presidente nigeriano em um programa na TV. "Nenhum Boko Haram vai parar a Nigéria." Eleito em 2011 pelo Partido Democrático do Povo (PDP), de centro-direita, Jonathan fez do combate ao radicalismo islâmico nigeriano uma de suas promessas de campanha. / REUTERS