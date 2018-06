Presidente da África do Sul troca ministros

No início de seu segundo mandato de cinco anos, Zuma nomeou Nhlanhla Nenê para substituir Pravin Gordhan como ministro das Finanças. Economistas preveem que Nenê continuará as políticas centristas que o Ministério de Finanças vem favorecendo desde que o partido de Zuma assumiu o poder em 1994.

Esse histórico ajudou a tornar a África do Sul no centro financeiro mais sofisticado do continente e no principal destino de investidores estrangeiros. No entanto, desde que Zuma assumiu o poder em 2009, muitos líderes empresariais afirmam que ele não tem feito o bastante para atrair capital e dar fim a prolongadas disputas trabalhistas.

O restante dos ministros das pastas mais importantes mantiveram seus cargos.

Em discurso feito ontem, Zuma prometeu buscar uma "radical transformação socioeconômica" por meio, inclusive, do crescimento econômico. Fonte: Dow Jones Newswires.