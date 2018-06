Presidente da África do Sul visita Mandela no hospital O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, visitou o líder revolucionário Nelson Mandela, de 94 anos, em um hospital militar de Pretória, capital executiva do país. Um comunicado do gabinete de Zuma, divulgado no último sábado, anunciou que Mandela havia sido hospitalizado para fazer exames, e que estava recebendo cuidados médicos, "o que é compatível com sua idade". Não foram divulgados detalhes sobre o motivo da internação.