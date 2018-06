Presidente da África do Sul visita Nelson Mandela O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, visitou nesta segunda-feira o ex-presidente do país e Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, e afirmou que o líder segue em condição estável, porém crítica. Aos 95 anos, Mandela continua respondendo ao tratamento em sua residência em Johannesburgo.