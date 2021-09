Presidente da Argentina ainda não aceitou renúncias de ministros e enfrenta manifestações hoje

BUENOS AIRES - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, ainda não assinou as renúncias de seu gabinetes apresentadas na quarta-feira 15, diante do revés eleitoral sofrido pelo partido governista nas primárias do domingo. Segundo Vilma Ibarra, secretária para assuntos legais da presidência, falando a repórteres presentes na Casa Rosada, nenhum renúncia foi aceita até o momento.

Os ministros que apresentaram renúncia, próximos à vice-presidente, Cristina Kirchner, são os de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; Ciência e Tecnologia, Roberto Salvarezza; Meio Ambiente, Juan Cabandié; Desenvolvimento Territorial e Habitat, Jorge Ferraresi; e Cultura, Tristan Bauer.

"Informo que oficialmente o presidente não aceitou nenhuma das renúncias apresentadas e todas elas, assim como a composição de seu gabinete, estão sendo avaliadas. Ele (Fernández) dará alguma informação no momento certo", afirmou Vilma Ibarra nesta quinta-feira, 16, diante dos rumores da saída de fato de Wado do cargo.

Nesta quinta, Fernández pediu o fim das disputas políticas no governo e ressaltou que é ele quem está à frente do governo, o qual conduziria da forma que "acreditar conveniente". "Nós temos que dar respostas honrando o compromisso assumido em dezembro de 2019 (quando assumiu a presidência), nos dirigindo à sociedade. Não é a hora de semear disputas que nos desviem desse caminho", escreveu o presidente no Twitter. "Eu ouvi meu povo. A arrogância e a prepotência não me abalam. A gestão do governo continuará se desenvolvendo do modo que eu considerar conveniente. Para isso que eu fui eleito. Farei isso sempre convocando o encontro entre os argentinos", acrescentou.

Manifestações

Milhares de manifestantes devem sair às ruas de Buenos Aires nesta quinta para exigir melhoras econômicas, em meio à grave crise política do governo. Enquanto grupos convocaram protestos contra o governo, em meio a uma crise econômica que colocou mais de 40% da população na pobreza, outras organizações de tendência peronista devem se reunir diante da Casa Rosada, sede do governo, em apoio a Fernández.

Os pedidos de renúncias apresentados na quarta são vistos por analistas como uma pressão de Cristina Kirchner sobre o presidente Fernández para obrigá-lo a modificar o gabinete e se afastar de alguns de seus colaboradores de maior confiança, como o chefe de gabinete Santiago Cafiero.

"Como é difícil que exista uma negociação franca entre o presidente e a vice, tudo fica complexo, porque a esta altura ambos desconfiam um do outro e acreditam que o outro ou a outra tem cartas na manga", descreveu o analista político Carlos Fara.

Crise

Em recessão desde 2018, a Argentina enfrenta uma crise econômica agravada pela pandemia de covid-19. Para amenizar os efeitos da paralisação da economia pelas restrições sanitárias, o governo realizou muitas emissões de dinheiro, especialmente em 2020.

Aos elevados índices de pobreza e desemprego, a Argentina soma uma das maiores taxas de inflação do mundo (32% de janeiro a agosto) e tem pendente uma dívida de US$ 44 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em 22 de setembro, deve pagar ao FMI um vencimento de capital por US$ 1,9 bilhão e em dezembro outro também de US$ 1,9 bilhão.

Nesse contexto, Fernández recebeu na quarta-feira o apoio explícito de vários governadores peronistas e do Movimento Evita, uma das mais importantes organizações de base do governo. / AFP