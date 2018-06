Presidente da Argentina debate economia com o papa A presidente da Argentina, Cristina Fernández Kirchner, almoçou neste sábado com o papa Francisco na sua residência oficial no Vaticano, a Casa Santa Marta. Segundo ela, o pontífice, que é argentino, "não está nada preocupado" com a governabilidade do país e, pelo contrário, demonstra insatisfação com o funcionamento do sistema econômico internacional.