Presidente da Bolívia viaja ao Brasil para encontro com representantes da CUT

O presidente da Bolívia, Luis Arce, viajou nesta terça-feira, 16, para São Paulo, para se reunir com representantes da Central Única de Trabalhadores (CUT) e integrantes da comunidade boliviana.

O chefe de governo embarcou no início da tarde e retorna ao país de origem ainda nesta terça, segundo comunicado emitido pelo Vice-Ministério de Comunicação. "Viajamos para o Brasil para nos encontrar com nossa comunidade boliviana e atender a um convite das irmãs e irmãos da CUT. Passamos o bastão para nosso 'jilata' (irmão, em aimara), David Choquehuanca", escreveu Arce no Twitter, se referindo ao vice-presidente da Bolívia.

O encontro com os membros da comunidade em São Paulo tinha a intenção de "escutar suas preocupações e buscar soluções às mesmas". Não está prevista reunião com qualquer autoridade brasileira.

Após o encontro, Arce voltou a publicar em seu Twitter, agradeceu "o carinho durante o encontro emocionante" e prometeu um novo encontro no ano que vem. "Foi um prazer nos reunirmos, na cidade de São Paulo, com a comunidade boliviana no Brasil", disse o presidente.

(Hilo) Fue un gusto reunirnos, en la ciudad de Sao Paulo, con la comunidad boliviana en #Brasil. Intercambiamos criterios sobre el avance económico en #Bolivia, la recuperación de la educación y la salud. También les explicamos nuestro plan para reactivar el turismo cultural. pic.twitter.com/PXrJV7RBTZ — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 16, 2021

Nesta quarta-feira, Arce terá a reunião semanal que mantém com ministros, já na Bolívia, com "temas importantes na pauta", indica o boletim divulgado pelo Vice-Ministério de Comunicações, sem detalhar os assuntos.

A viagem do presidente ocorre em meio a manifestações ocorridas em algumas regiões do país, devido um projeto de lei contra a legitimação dos lucros ilícitos, que está tramitando no Parlamento nacional. / EFE