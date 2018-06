Presidente da Catalunha admite poderia ficar fora da UE

Nos últimos meses os sentimentos nacionalistas estão crescendo na Catalunha. A crise econômica aumenta o descontentamento da população e Más e seu governo vêm tomando medidas para levar à autonomia e desafiam Madri em seus discursos.

A intenção do presidente da Catalunha é fazer parte da União Europeia. Ele defende que a pergunta do referendo seja "se os cidadãos querem um Estado dentro da UE", informou o jornal El País. "Se todos os passos que nós damos nos outorgam legitimidade como país, temos direito de pedir amparo à UE. Como a Europa nunca se encontrou nesta situação antes, não podemos saber exatamente (como procederá), mas a Europa tem que preparar-se, pois isto pode ocorrer no Reino Unido e na Bélgica", afirmou Más na entrevista.