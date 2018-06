Presidente da China inicia visita ao México

Na cerimônia de boas-vindas, o presidente do México, Enrique Peña Nieto, disse que seu país que construir laços mais estreitos com a China, que descreveu como "uma fonte de crescimento econômico e um fator de equilíbrio internacional".

Xi disse que México e China "são bons amigos e grandes parceiros" e que a China está preparada para "enriquecer a parceria estratégica entre os dois países", de modo a promover o desenvolvimento mexicano.

Em 2012, as importações mexicanas de mercadorias chinesas somaram US$ 57 bilhões; as exportações do México para a China ficaram em US$ 6 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.