Presidente da China oferece ajuda à Colômbia

PEQUIM - O presidente da China, Xi Jinping, ofereceu nesta segunda-feira, 3, à Colômbia a prestação de ajuda de seu país às tarefas de socorro e reconstrução da região de Mocoa, onde ao menos 254 pessoas morreram após uma avalanche de terra causada pelas fortes chuvas, informou o jornal oficial chinês Diário do Povo.

De acordo com a publicação, Xi enviou uma mensagem de condolências ao presidente colombiano, Juan Manuel Santos, na qual expressou sua esperança que a população do país "seja capaz de superar o desastre e reconstruir sua terra, sob sua liderança e de seu governo".

Ainda no domingo, 2, o governo colombiano havia dito que a China doaria US$ 1 milhão em ajuda humanitária, enquanto a Cruz Vermelha do país asiático anunciou que entregaria outros US$ 100 milhões à sua homóloga colombiana, segundo informou o próprio Santos.

A China também entregou ajuda humanitária nos últimos dias ao Peru, afetado por graves inundações com mais de uma centena de mortos e 140 mil afetados. / EFE