Presidente da China pede retomada de conversas nucleares com Coreia do Norte

As Coreias do Sul e do Norte evitaram um confronto militar na semana passada e chegaram a um acordo para melhorar suas relações, após uma rara troca de tiros ao longo da fronteira fortificada.

Xi fez o pedido por novas negociações durante um encontro com a presidente sul-coreana, Park Geun-hye, em Pequim.

"A China se manteve ao longo de todo o tempo com o objetivo de desnuclearizar a península coreana, manter a paz da península e estabilizar e resolver problemas via diálogos e consultas", disse Xi, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China.

Diversos acordo para recomeçar as conversas desde que foram feitas pela última vez, há seis anos, falharam.

A China "se opõe a quaisquer ações que possam causar tensões" e todos os lados devem trabalhar para retomar as conversas, disse Xi.