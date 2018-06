Presidente da China reforça alianças regionais em fórum

Xi elogiou o que chamou de um "mundo multipolar", no qual todos os países exercem papéis iguais em questões como o desenvolvimento regional e segurança. O fórum ocorre em um momento no qual a China desafia a liderança dos EUA na Ásia, ao promover seus próprios projetos, como o Banco de Investimento em Infraestrutura da Ásia (AIIB, na sigla em inglês), do qual os norte-americanos não fazem parte.

Falando para dezenas de líderes da Ásia, Oceania e até mesmo África e Europa, Xi disse que a região precisa construir "uma comunidade de objetivos comuns", que contribua para a prosperidade do mundo. "Nós precisamos garantir que todos os países se respeitem e se tratem como iguais. Os países podem ser diferentes em tamanho, força, nível de desenvolvimento, mas são todos membros iguais da comunidade internacional, com direitos iguais de participar dos assuntos internacionais", afirmou.

Ao mesmo tempo, o presidente buscou tranquilizar seus vizinhos sobre a saúde da economia chinesa, cujo ritmo de crescimento desacelerou para cerca de 7% ao ano, o menor patamar em quase duas décadas. Ele disse que a China está enfatizando a qualidade e eficiência da economia, em vez de uma expansão rápida, e vai importar US$ 10 trilhões em bens e serviços nos próximos cinco anos. "Esse ''novo normal'' da economia chinesa vai continuar a gerar mais oportunidades para o crescimento do comércio internacional e desenvolvimento para os países da Ásia e região", afirmou. Fonte: Associated Press.