Presidente da China viaja aos EUA em sua 1ª visita de Estado ao país

PEQUIM - O presidente da China, Xi Jinping, viaja nesta terça-feira, 22, aos Estados Unidos para sua primeira visita de Estado ao país, na qual deve passar por Seattle, Washington e Nova York.

O líder iniciará sua visita no litoral oeste, em Seattle, onde ficará até o dia 24. Depois segue para Washington, onde se reunirá com seu colega, Barack Obama, na Casa Branca.

Após dois dias na capital, Xi Jinping viajará para Nova York para participar de uma série de atos comemorativos do 70° aniversário da criação da ONU entre 26 e 28 de setembro.

O presidente chinês estará acompanhado de sua esposa, Peng Liyuan, de uma ampla comitiva formada pelo conselheiro de Estado, Yang Jiechi, membros do Politburo, entre outros.

Trata-se da primeira visita de Estado de Xi aos EUA desde que assumiu a presidência da China, em 2013.

Agenda. Um dos tópicos principais da agenda de Xi Jinping é discutir como especialistas dos EUA e da China podem colaborar na campo de energia nuclear, com o uso mais inteligente da eletricidade e tecnologias mais limpas.

A China investiu cerca de US$ 83 bilhões em energia renovável no ano passado, registrando um recorde segundo o Centro de Finanças para Clima e Energia Sustentável da Frankfurt School, na Alemanha. /EFE e ASSOCIATED PRESS