Presidente da Colômbia chega para encontro com Dilma

BRASÍLIA - O presidente reeleito da Colômbia, Juan Manuel Santos, chegou agora há pouco ao Palácio da Alvorada para se reunir com a presidente Dilma Rousseff.

Segundo o governo brasileiro, os dois presidentes conversarão sobre “temas bilaterais e regionais, com vistas ao estreitamento da relação entre Brasil e Colômbia e ao fortalecimento da integração da América do Sul”. Além disso, segundo o Ministério das Relações Exteriores, os presidentes tratarão, no plano bilateral, da cooperação em desenvolvimento rural e agronegócio, bem como da expansão do comércio bilateral que atingiu US$ 4,2 bilhões em 2013.

No início da semana, Dilma telefonou para Santos, a fim de parabenizá-lo por ter vencido as eleições. No último domingo, Santos foi reeleito para mais quatro anos de mandato, por uma estreita margem de cerca de 900 mil votos.

Além de se reunir com Dilma, Santos assistirá ao jogo da Colômbia contra a Costa do Marfim, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 13 horas.