Presidente da Colômbia diz que vê 'luz no fim do túnel' em negociações de paz com as Farc

BOGOTÁ - O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, afirmou no domingo, 12, que após quase 32 meses de negociações em Cuba com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) começa a ver a "luz no fim do túnel" para a paz no país.

"Isto me enche de confiança e de esperança, vamos conseguir essa paz que foi tão esquiva", afirmou o chefe de Estado em pronunciamento ao país.

Também no domingo, o governo colombiano e as Farc estabeleceram um plano para reduzir a intensidade do conflito no país e agilizar o processo de paz. As partes se propõem a criar as condições para chegar a um acordo sobre um cessar-fogo bilateral e definitivo, para o que solicitarão o acompanhamento de um delegado do secretário-geral das Nações Unidas e outro da presidência da União de Nações Sul-Americanas (Unasul).

O governo da Colômbia se comprometeu a iniciar a partir de 20 de julho "um processo de diminuição das ações militares", em correspondência com a trégua unilateral de um mês a partir dessa data já anunciada pelas Farc.

O governo advertiu, no entanto, que continuará garantindo a proteção dos colombianos e "em nenhum caso tolerará que nenhuma organização à margem da lei exerça coerção sobre as comunidades mediante o uso das armas".

Em quatro meses a partir de 20 de julho, as delegações do governo e as Farc realizarão uma primeira avaliação tanto do cumprimento das medidas de diminuição do conflito como dos resultados do acordo para agilizar a negociação.

O anúncio foi realizado no encerramento do 38º ciclo das conversas de paz entre governo e guerrilha, em um ato no qual participaram os negociadores de ambas partes e os representantes dos países fiadores do processo, Cuba e Noruega, e dos acompanhantes, Venezuela e Chile.

O objetivo das partes com este plano é "fortalecer a confiança dos colombianos no processo de paz" e também entre as delegações negociadoras; agilizar a construção de acordos nos pontos restantes do roteiro que rege as negociações e criar as condições para um cessar-fogo bilateral e definitivo.

Governo e Farc decidiram "fazer todos os esforços necessários para chegar sem demoras à assinatura de um acordo final" e para isso mudarão a metodologia de suas negociações "por um trabalho técnico, contínuo e simultâneo sobre os pontos centrais da agenda" do processo.

Também pretendem "concordar sem demoras os termos" do cessar-fogo bilateral, incluindo um sistema de verificação com o acompanhamento dos citados delegados das Nações Unidas e da Unasul, "sem prejuízo" da participação no futuro de outras organizações ou países. / EFE