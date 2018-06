Presidente da Colômbia lidera pesquisas eleitorais

Pesquisa realizada pela Invamer-Gallup e publicada no jornal El Espectador mostrou Santos com 32,5% dos votos no primeiro turno, com margem de erro de três ponto porcentuais. A pesquisa foi conduzida com 1.200 pessoas em 50 localidades do país entre os dias 13 e 17 de março.

O ex-ministro da Fazenda Oscar Iván Zuluaga, do movimento Centro Democrático, aparece em segundo lugar com 15,6% das intenções de voto. O ex-prefeito de Bogotá Enrique Peñalosa, do Aliança Verde, segue na terceira colocação com 11,3%.

Em um segundo turno, Santos ganharia de todos os rivais com porcentagens acima de 40%. Segundo a lei eleitoral colombiana, para vencer as eleições no primeiro turno é preciso obter 50% dos votos mais um. O segundo turno, se ocorrer, será em 15 de junho.

Apesar da liderança de Santos, na última pesquisa realizada pela Invamer-Gallup, em fevereiro, a intenção de voto era de 34,7%.

Na noite de ontem o canal de televisão RCN também publicou uma pesquisa, conduzida pela Ipsos Napoleón Franco entre 14 e 16 de março com 1.233 pessoas em quase todas as regiões do país.

Santos também aparece na liderança nesta pesquisa, mas com um índice menor: 24% das intenções de voto no primeiro turno, com margem de erro de 2,8 pontos porcentuais. Três candidatos aparecem em empate técnico na segunda colocação, com porcentuais entre 8% e 9%. Santos também venceria todos no segundo turno. Fonte: Associated Press.