Presidente da Colômbia recupera-se bem de cirurgia, dizem médicos

BOGOTÁ - O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, se recupera satisfatoriamente da operação a que foi submetido para tratar um câncer de próstata, afirmaram nesta quinta-feira, 4, os médicos que o atendem.

"Seu pós-operatório prossegue no curso esperado", disse Adolfo Llinás, um dos médicos da Fundação Santa Fé de Bogotá, onde foi operado na quarta-feira o chefe de Estado.

Santos "encontra-se ativo, com sinais vitais estáveis e sem complicação alguma", afirmou. Mesmo assim, o presidente acordou com problemas próprios de uma cirurgia de próstata, mas os médicos afirmaram que a dor está controlada. Ele deve deixar o hospital na tarde de sexta-feira (horário local) ou no sábado.

As informações são da Associated Press