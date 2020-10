Presidente da Comissão Europeia faz autoisolamento após contato com infectado pela covid-19

BRUXELAS - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta segunda-feira, 5, que fará autoisolamento até terça-feira após participar de reunião com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus.

"Fui informada de que estive em uma reunião na quinta-feira passada com uma pessoa que testou positivo para a covid-19 ontem", anunciou ela no Twitter.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020