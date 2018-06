Presidente da Coreia do Sul pede desculpa por naufrágio

Em reunião de gabinete, Park lamentou que a Coreia do Sul tenha "perdido muitas vidas preciosas por causa do acidente" e declarou que "eu me desculpo ao público e estou com o coração pesado". Ela afirmou que o governo não poderia prevenir o acidente, mas reconheceu que a resposta inicial foi "insuficiente". O acidente já motivou a renúncia do agora ex-primeiro-ministro Chung Hong-won.

Os familiares das vítimas têm mostrado indignação, acusando o governo de não fazer o suficiente para resgatar ou proteger as pessoas a bordo do navio.

Mais cedo, Park visitou um memorial construído em Ansan, cidade próxima a Seul onde os alunos a bordo do navio estudavam, para homenagear as vítimas. Segundo a mídia local, alguns familiares gritaram contra ela e exigiram um pedido de desculpa. Ela os ouviu por 10 minutos antes de sair do local. Fonte: Associated Press.