Presidente da França faz visita surpresa ao Afeganistão

O chefe de Estado francês chegou ao aeroporto de Cabul por volta das 8h30 (1h no horário de Brasília), em visita prevista para durar apenas algumas horas. No encontro do G-8, em Camp David, Hollande disse ao presidente dos EUA, Barack Obama, e depois deixou bem claro na reunião de cúpula da Otan, em Chicago, que não iria renegar a promessa de campanha de repatriar as tropas francesas um ano antes do planejado.

Assessores disseram que Hollande foi ao Afeganistão para "explicar" aos soldados por que ele decidiu apressar a saída da guerra. Há atualmente 3.350 soldados franceses no Afeganistão. Desde o final de 2001, quando as tropas lideradas pelos EUA invadiram o país para derrubar o regime taleban, 83 militares franceses morreram. As informações são da Dow Jones.