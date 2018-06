Presidente da Geórgia admite derrota nas eleições

Ele falou à nação em rede nacional: "De acordo com os resultados preliminares, está claro que a oposição tem a liderança e deve formar o governo. E como presidente eu devo ajudá-los com isso."

A coalizão de oposicionistas é liderada pelo bilionário Bidzina Ivanishvili, empresário que representou o mais sério desafio a Saakashvili desde que ele chegou ao poder, há nove anos. A população foi às urnas na segunda-feira.

O atual presidente afirmou que apesar de existirem "diferenças profundas" entre seu partido e a oposição, "a democracia funciona e povo da Geórgia tomou a decisão, e é isso que nós respeitamos."

Durante o período de campanha a oposição acusou o presidente de violações eleitorais, deixando-o sob pressão para provar seu comprometimento com a democracia. A campanha de Saakashvili também foi atingida duramente há duas semanas, quando um vídeo que mostra casos de tortura e sodomia em presídios do país veio à tona e chocou a população. As informações são da Associated Press e Dow Jones.