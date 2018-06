Presidente da Geórgia reconhece derrota eleitoral O presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, admitiu nesta terça-feira que foi derrotado nas eleições parlamentares e afirmou que agora a oposição tem o direito de formar novo governo. O líder da oposição, o bilionário Bidzina Ivanishvili, disse que Saakashvili precisa renunciar. "A única decisão certa para Saakashvili seria a renúncia", disse Ivanishvili. Ele afirmou que deseja que a Geórgia entre na Organização para o Tratado do Atlântico Norte (OTAN), mas ao tempo quer que o país tenha boas relações com a Rússia. Embora Saakashvili continue como presidente, ele perdeu o controle do Parlamento. Ivanishvili deverá ser nomeado primeiro-ministro.