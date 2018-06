Presidente da Índia aprova pena de morte para estupro

"Esse (decreto) entrará em vigor imediatamente", afirmou um porta-voz do Ministério de Habitação da Índia. A lei precisará ser ratificada pelo Parlamento em seis semanas após o início da próxima sessão, que será aberta no dia 21 de fevereiro.

Sob a lei atual, o acusado só poderia enfrentar a pena de morte se fosse condenado sob a acusação de homicídio e se o crime fosse considerado "o mais raro dos raros". Essa classificação é concedida após uma análise da brutalidade do crime, ou dos antecedentes criminais passados da pessoa que cometeu o crime.

O governo propôs a mudança - uma ordem jurídica do governo quando o Parlamento não está em sessão - na sexta-feira após demandas públicas por uma ação severa na sequência do estupro brutal de uma estudante em Nova Deli em 16 de dezembro. A estudante morreu no dia 29 de dezembro devido aos ferimentos que sofreu no ataque. As informações são da Dow Jones.