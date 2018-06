Presidente da Índia destaca prioridades do novo governo

Após ser eleito, Modi já havia relatado que iria reparar as deficiências em infraestrutura no país e trabalhar para restaurar a confiança dos investidores. Hoje, Pranab discursou em nome da nova administração e ressaltou que o governo vai aliviar as restrições ao investimento estrangeiro para ajudar a criar empregos e impulsionar o setor industrial.

"Estamos passando por uma fase extremamente difícil", disse Mukherjee. "Colocar a economia de volta nos trilhos é de suma importância para meu governo", acrescentou.

O discurso do presidente é entregue sempre na primeira sessão do ano do Parlamento e tem como objetivo destacar as políticas mais amplas que o governo pretende executar nos próximos meses. Fonte: Dow Jones Newswires.