Presidente da Indonésia, Joko Widodo é empossado

"Aos pescadores, trabalhadores, fazendeiros, comerciantes, vendedores de sopa, ambulantes, motoristas, acadêmicos, soldados, policiais, empreendedores e profissionais, eu digo que vamos trabalhar duro, juntos, ombro a ombro, porque esse é um momento histórico", afirmou Widodo, em discurso de posse que foi acompanhado pelo secretário de Estado norte-americano, John Kerry.

Filho de um carpinteiro, Widodo cresceu em uma cabana de bambu às margens do rio Kalianyar, em Solo, cidade na ilha de Java. Ele é o primeiro líder do país que não veio da elite rica, e frequentemente corrupta, de políticos, empresários e militares.

Apesar do apoio popular, o presidente de 53 anos deverá enfrentar decisões difíceis para impulsionar o crescimento econômico do país. Teme-se que as reformas propostas por Widodo sejam barradas pelo Congresso da Indonésia, controlado pela oposição, que representa o resquício do governo militar do general Suharto no país.

Widodo tem por meta um crescimento anual de 7% da economia do país. Para conseguir chegar a esse nível, ele terá de conduzir reformas significativas para atrair o investimento estrangeiro, bem como contar com condições externas favoráveis. Um problema iminente, contudo, será a alta dos juros dos Estados Unidos, prevista para 2015, o que poderá sugar fundos do país, pressionando a moeda nacional e assustando os mercados. Fonte: Associated Press.