Presidente da Irlanda visita Parlamento Britânico

Higgins falou aos membros de ambas as câmaras do parlamento britânico no primeiro dia de sua visita oficial ao Reino Unido, a primeira de um chefe de Estado irlandês, que retribuiu a ida à Irlanda da Rainha Elizabeth II em 2011, a primeira de um monarca britânico à ilha em um século.

Não é a primeira vez que um presidente irlandês foi ao Reino Unido. O próprio Higgins fez viagens anteriores ao país desde que assumiu o cargo em 2011, mas a visita desta semana é realizada no mais alto nível de formalidade e é extremamente simbólica.

Em seu discurso aos legisladores, Higgins deixou claro que sua mensagem central é de reconciliação depois de séculos de inimizade e desconfiança. O presidente disse que as relações entre os dois países têm melhorado de forma significativa nas últimas décadas e, agora, "alcançou uma proximidade que antes parecia inatingível". Fonte: Dow Jones Newswires.