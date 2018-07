Presidente da Islândia decide disputar quinto mandato

Chefe de Estado desde 1996, Grímsson havia decidido em janeiro que não tentaria um novo mandato. No entanto, mudou de ideia ao ver que o documento popular mencionou "a crescente incerteza nas relações constitucionais do país, o lugar do presidente na constituição e levantes nas relações nacionais, no sistema partidário, assim como na soberania da Islândia". No país, com cerca de 320 mil habitantes, o mandato do presidente é de quatro anos. Ele nomeia o governo e promulga as leis aprovadas pelo parlamento. As informações são da Dow Jones.