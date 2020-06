Presidente da Islândia é reeleito com mais de 90% dos votos

O presidente islandês, Gudni Johannesson, foi reeleito com uma vitória esmagadora na eleição realizada no sábado, 27, com mais de 92% dos votos. Os resultados foram divulgados no domingo.

O ex-professor universitário de história obteve 92,2% dos 168.821 votos apurados, contra 7,8% do candidato populista de direita, Gudmundur Franklin Jonsson. A participação, de 66,9%, foi inferior à registrada ano de 2016 (75,7%), ano da primeira eleição de Johannesson.

O resultado confirma as previsões das pesquisas das últimas semanas que davam ao presidente em final de mandato uma ampla vitória. Foi o segundo resultado mais alto em uma eleição presidencial na Islândia. Em entrevista à AFP no sábado à noite, Johannesson anunciou que manterá a mesma linha de mandato.

"Para mim, o resultado dessa eleição é uma prova de que meus concidadãos aprovaram minha concepção do cargo. E me deram um mandato para continuar a exercer meu papel da mesma maneira que nos últimos quatro anos", afirmou. / AFP