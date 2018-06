Presidente da Itália dissolve Parlamento

Napolitano assinou o decreto neste sábado, após realizar consultas com demais líderes políticos. Monti, que foi empossado 13 meses atrás para impedir que a Itália entrasse numa crise da dívida como a Grécia, renunciou ontem, depois de o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi ter retirado o apoio a seu governo.

Monti deve realizar uma coletiva de imprensa no domingo, durante a qual espera-se que ele anuncie se vai ou não concorrer ao cargo de premiê.

Pequenos partidos de centro têm tentado convencer Monti a se candidatar, mas jornais italianos dizem que ele está mais inclinado a recusar a oferta. Pesquisas de opinião indicam que o Partido Democrático, de centro-esquerda, deve vencer as eleições. Uma chapa liderada por Monti roubaria votos do Partido Democrático, embora não se espera que consiga a maioria. As informações são da Associated Press.