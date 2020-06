Presidente da Itália elogia unidade do país durante pandemia e diz que crise não terminou

ROMA - A crise do novo coronavírus não terminou na Itália. Foi o que advertiu nesta terça-feira, 2, o presidente do país, Sergio Mattarella. Durante o feriado da República, o presidente elogiou a unidade dos italianos no combate à pandemia e pediu atenção durante a reabertura.

"A crise não terminou e tanto as instituições como os cidadãos terão que enfrentar suas consequências e seus traumas", alertou Mattarella, antes de afirmar que a Festa da República acontece este ano entre "sentimentos de incerteza e motivos de esperança".

Ao comentar os sofrimentos dos últimos meses, Mattarella destacou que "a Itália mostrou sua melhor face" durante a pandemia. O presidente se declarou "orgulhoso" de seu país e destacou a "unidade moral" dos italianos para enfrentar o vírus.

O espírito de unidade será "o motor do renascimento", afirmou o chefe de Estado, cujo discurso foi elogiado por vários políticos. Nesta terça-feira, caças italianos sobrevoaram Roma e deixaram rastros de fumaça com as três cores da bandeira italiana, verde, branco e vermelho.

Mattarella participará durante a tarde em uma homenagem às vítimas da covid-19, na região da Lombardia, em Codogno, primeira cidade da Itália a registrar o vírus em meados de fevereiro.

Ainda traumatizada, mas impaciente para voltar à normalidade e retomar as atividades econômicas, assim como o setor crucial do turismo, a Itália flexibiliza progressivamente o confinamento desde o início de maio.

Lojas, cafés e outros estabelecimentos comerciais reabriram as portas, assim como a grande maioria dos monumentos e locais históricos e turísticos, como a Basílica de São Pedro, o Coliseu, a Torre de Pisa, as catedrais de Milão e Florença, os museus do Vaticano, entre outros. Piscinas, ginásios e academias também foram reabertas na semana passada.

Última etapa da suspensão das restrições, as fronteiras devem ser reabertas na quarta-feira. Além disso, os italianos poderão viajar livremente entre as regiões. De acordo com o balanço atualizado, a Itália registra quase 33.500 mortes em três meses de crise pela covid-19, hoje aparentemente controlada./ AFP