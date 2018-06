Presidente da Libéria comemora 10 anos de paz no país A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, comemorou neste domingo uma década de paz no país, numa cerimônia realizada no local onde aconteceram os piores massacres durante os 14 anos de guerra civil. "Nós tínhamos nos tornado piores do que os mais selvagens animais. Nos tornamos bárbaros. Mas hoje celebramos e agradecemos a Deus por ter nos trazido a paz", disse o bispo Jensen Seyenkulo, na missa de comemoração.