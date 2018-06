Presidente da Lituânia visita Yulia Tymoshenko A presidente da Lituânia, Dália Grybauskaite, tornou-se nesta sexta-feira a primeira líder estrangeira a visitar a ex-primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Tymoshenko, em um hospital em Kharkov, no leste da Ucrânia. Desde quarta-feira Tymoshenko está internada em um hospital civil, com dores nas costas e um problema de hérnia de disco. As autoridades ucranianas concordaram em hospitalizar Tymoshenko após ela denunciar que sofreu maus tratos na prisão e a pressão ter aumentado sobre o governo ucraniano. Ela cumpria pena de sete anos de prisão, condenada por abusado de autoridade no período em que foi premiê em 2009.