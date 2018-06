Presidente da Mauritânia é ferido em acidente

Aziz falou em cadeia nacional neste domingo, de seu quarto no hospital ainda na Mauritânia, para assegurar à população que está bem. Ele disse que os disparos foram um acidente, ocorrido quando seu comboio se aproximou de um quartel militar por uma estrada não pavimentada ao norte da capital, Nouakchott.

"Eu quero assegurar aos cidadãos da Mauritânia que a cirurgia pela qual passei na noite de ontem (sábado) foi um sucesso, graças à eficiência do grupo de médicos que a realizou", disse ele na televisão.

O ministro de Comunicação da Mauritânia disse que Aziz foi atingido no braço no sábado (13). Informações divulgadas pelos meios de comunicação locais indicam que a unidade militar não havia sido alertada sobre a visita presidencial. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.