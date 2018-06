Presidente da Mauritânia é reeleito com ampla margem O presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, foi reeleito com ampla margem, depois que os principais partidos de oposição boicotaram a votação, anunciou neste domingo a comissão eleitoral do país. Aziz venceu a eleição com quase 82% dos votos, contra apenas 8% do segundo colocado, Biram Ould Dah Ould Abeid. O Conselho Constitucional, a mais alta corte do país, ainda precisa validar os resultados.