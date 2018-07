Presidente da Mongólia visita usina nuclear iraniana

TEERÃ - O presidente da Mongólia, Tsakhia Elbegdorj, tornou-se nesta segunda-feira, 3, o primeiro líder estrangeiro a entrar em uma usina nuclear iraniana, quando visitou a central de Natanz, a maior do país. A visita de Elbegdorf ocorre logo após o encontro do Movimento dos Países Não Alinhados, dos quais Irã e Mongólia fazem parte, na semana passada em Teerã. A Mongólia constrói sua primeira usina nuclear e começou a mineração de urânio com auxílio da Rússia.

Imagens da televisão estatal iraniana mostraram o presidente da Mongólia percorrendo trechos da usina e inspecionando as centrífugas usadas para enriquecer urânio. O Irã disse várias vezes que está pronto a transferir tecnologia nuclear a outros países.

O Ocidente afirma que o programa nuclear iraniano tem como finalidade desenvolver armas nucleares, mas o Irã nega e afirma que sua tecnologia nuclear é para uso pacífico. O presidente mongol, após visitar hoje a usina, corroborou as afirmações iranianas.

"O local é único. Talvez em outros países não seja possível visitar um local tão sensível", disse Elbegdorf. "Eu descobri como o urânio enriquecido está sendo usado para energia pacífica."

Com AP