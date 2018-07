Presidente da República Centro-Africana está em Camarões

Um dos líderes rebeldes, Michel Djotodia, declarou-se presidente hoje, afirmando se considerar o novo chefe de Estado. Mas outro líder rebelde disse aos jornalistas que o grupo não reconhece Djotodia e que contestará sua tentativa de assumir a chefia do país.

Um jornalista de uma rádio francesa perguntou a Djotodia se ele deveria ser chamado de senhor presidente. Em entrevista levada ao ar pela rádio RFI, nesta segunda-feira, Djotodia declarou que "eu me considero, neste momento, o chefe de Estado". Perguntado por quanto tempo permaneceria no poder, Djotodia sugeriu que ficaria por três anos, o que falta para a conclusão do mandato não terminado do presidente François Bozize.

Em Paris, Nelson N''Jadder, presidente do Revolução por Democracia, um dos grupos rebeldes que pertence à coalizão rebelde Seleka, que invadiu a capital, disse que seus combatentes não reconhecem Djotodia.

Segundo ele, os membros da coalizão rebelde haviam concordado em invadir o palácio presidencial e anunciar uma transição de 18 meses até a realização de novas eleições e que nunca houve um consenso a respeito de indicar Djotodia como o líder geral do movimento.

"Nós não o reconhecemos como presidente", declarou N''Jadder à Associated Press de Paris, por telefone. Nós havíamos concordado em seguir para Bangui para deter Bozize e anunciar uma transição de 18 meses, uma transição que seria o mais rápida possível e não uma que vá durar três anos", disse ele. "Eu tenho soldados leais a mim em número suficiente para atacar Djotodia e pretendo tomar um avião na quarta-feira para Bangui." As informações são da Associated Press.